شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حياة واين روني ونيكولا آدامز تتحول لأفلام وثائقية بتفاصيل تعرض لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تحول قصة حياة اسطورة الكرة الإنجليزية واين روني، وبطلة الملاكمة نيكولا آدامز، إلى أفلام وثائقية تعرض عبر منصة أمازون برايم، لتمتعهما بشعبية جارفة في مجالي كرة القدم والملاكمة.

ونقلت صحيفة deadline، في تقريرها بعض تفاصيل الأفلام الوثائقية الرياضية التي ستضم قصة حياة روني وآدامز، حيث ان الأفلام الجديدة ستستند إلى تفاصيل جديدة تعرض للمشاهدين لأول مرة من حياتهم الشخصية، على ان يعرض فيلم آدامز أولاً في نوفمبر المقبل، ويعرض بعده فيلم روني في أوائل عام 2022.



واين روني ونيكولا آدامز

كافحت آدامز ، بطلة WBO الحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية مزدوجة وحاصلة على OBE، حيث عانت من مشاكل عنصرية عديدة خلال مشوارها الرياضي، كما يتمتع روني بشعبية جارفة داخل المملكة المتحدة وأوروبا.

وقررت أمازون، مؤخراً، إنتاج مسلسل Lord of the Rings القادم فى المملكة المتحدة من الموسم الثانى فصاعدا، على الرغم من أن الموسم الأول تم تصويره فى نيوزيلندا ، كما هو الحال مع أفلام بيتر جاكسون وتقول أمازون الآن إن الإنتاج المسبق للموسم الثانى سيبدأ فى أوائل العام المقبل فى المملكة المتحدة بينما يستمر الموسم الأول بعد الإنتاج فى نيوزيلندا حتى يونيو.

ووفقا لموقع the verege" ليس من الواضح بالضبط أين سيتم تصوير المسلسل، وتقوم أمازون بشحن المجموعات المجمعة التى شيدتها للموسم الأول إلى المملكة المتحدة وتقوم حاليا بحجز مراحلها ، وفقا للموعد النهائى، وتقوم الشركة بالفعل بتصوير العديد من مسلسلات Prime Video فى المملكة المتحدة ، بما فى ذلك تكيفات Neil Gaiman Good Omens و Anansi Boys.