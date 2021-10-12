شكرا لقرائتكم خبر عن حسب تقارير فنية .. 6 نجوم الأقرب لدور العميل الجديد لسلسلة جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض "ON TIME TO DIE"مازال السؤال المهم الذي يشغل بال متابعي جيمس بوند قائم، حول الجم الذى سيقوم ببطولة الأجزاء المقبلة ، بعد تقديم النجم دانيال كريج الجزء الأخير له .

وفي هذا السياق جمع موقع hollywoodreporter النجوم الأكثر ترشيحا من خلال مصادر وتكهنات فحتي لان لا يوجد تعاقد رسمي مع عميل جيمس بوند الجديد.

روبرت باتينسون، وذلك لانه ممثل بريطاني أولاً، وأصبح بفضل موهبته من أعلى الممثلين أجراً في السينما العالمية، وأثبت قدراته الكبيرة منذ فيلم تويلايت الشهير، و تينيت ايضا ، ومن المقرر أن نشاهده في فيلم باتمان العام المقبل.



روبرت باتينسون

هنري كافيل، والذي كان على وشك الحصول على دور بوند في عام 2005، لكن المنتجين اعتبروه وقتها في النهاية صغيراً جداً من ناحية العمر، وتأتي احتمالية ترشيح هنري بعد أن تألق في مجموعة أدوار مشابهة مثل سوبرمان، شرلوك هولمز، ومن قبله تشارلز براندون في فيلم The Tudors.

إدريس ألبا، والذي رشحته الممثلة نعومي هاريس بقوة ذات مرة ليكون أول جيمس بوند أسمر البشرة، وكان ذلك في فيلم Skyfall، ولكن اقتراحها لم يصادف قبولاً وقتها، ومشكلة الممثل الموهوب إدريس ألبا الوحيدة أن الوقت لا يعمل لصالحه، لأن عمره 50 عاماً، والدور يتطلب رشاقة وحركات اكشن تحتاج لياقة كبيرة.



إدريس ألبا

توم هاردي، ربما لا يتعرف عليه الكثيرون من دون قناع فينوم أو بين، ولكن عشاق الأفلام يتابعون ذلك الممثل القدير منذ سنوات، ويعرفون أنه يمتلك كاريزما خاصة للنجومية تحتاجها شخصية بوند، وفضلاً عن موهبته، يتمتع هاردي (44 سنة) بالوسامة والقدرة على تنويع الأداء، وأثبت قدراته ونجوميته منذ فيلمه الأول Black Hawk Down في عام 2001.



توم هاردي

ليوناردو دي كابريو، وهو يبدو خياراً آخر غير محتمل، مثل ممثلي جيمس بوند السابقين في البداية، باستثناء بيرس بروسنان، ومع ذلك يستطيع دي كابريو أن يجسد الدور ببراعة ويقبل التحدي كما فعل في أدوار كثيرة بعد أن نجح في الخروج سريعاً من عباءة تايتانيك ليثبت أنه موهوب بالفطرة لا يعتمد على وسامته فقط، ويزيد من فرص نجاحه أنه لم يظهر أبداً بالشخصية نفسها مرتين، ولا يحب أدوار الأجزاء المتتالية، لذلك يبدو جيمس بوند تحدياً جديداً له يستطيع أن ينجزه ويتخطاه.



ليوناردو دي كابريو

جيسون ستاثام، من المنطقي أن يترشح جيسون ستاثام للدور يسانده قدراته الفائقة في أفلام الحركة وأصله البريطاني، إلى جانب إجادته الملاكمة وفنون القتال، إضافة إلى عمله كغواص سابق، وهو معروف بأدواره المثيرة في أفلام الأكشن، ويؤدي دور الشخصيات القاسية .