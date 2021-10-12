رامي جمال لزوجته : ” الحمد لله إننا مخلفناش “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - احتفل الفنان ” رامي جمال ” بعيد ميلاد زوجته ” ناريمان ” الذي يوافق اليوم 12 أكتوبر في منشور له عبر حسابه على إنستجرام .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع رامي جمال بزوجته وأشار في تعليقه عليها بطريقة ساخرة إلى ارتباط عيد ميلاد ” ناريمان ” بعدد من الكوارث .

فكتب قائلا : ” يارب انت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكري الزلزال القوي اللي جه مصر .. والنهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم ” .

وتابع : ” الحمد لله إننا مخلفناش لإني واثق إن إبننا كان أكيد هيبقي المسيخ الدجال .. نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا ” .

وأضاف رامي جمال : ” كل سنة وانتي أول وآخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي .. بفكر اطلقك علشان اخد الدريسينج والحق يرجع لأصحابه .. عيد ميلاد سعيد ” .