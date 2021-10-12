كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - احتفل الفنان ” رامي جمال ” بعيد ميلاد زوجته ” ناريمان ” الذي يوافق اليوم 12 أكتوبر في منشور له عبر حسابه على إنستجرام .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع رامي جمال بزوجته وأشار في تعليقه عليها بطريقة ساخرة إلى ارتباط عيد ميلاد ” ناريمان ” بعدد من الكوارث .
فكتب قائلا : ” يارب انت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكري الزلزال القوي اللي جه مصر .. والنهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم ” .
وتابع : ” الحمد لله إننا مخلفناش لإني واثق إن إبننا كان أكيد هيبقي المسيخ الدجال .. نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا ” .
وأضاف رامي جمال : ” كل سنة وانتي أول وآخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي .. بفكر اطلقك علشان اخد الدريسينج والحق يرجع لأصحابه .. عيد ميلاد سعيد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال لزوجته : ” الحمد لله إننا مخلفناش “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.