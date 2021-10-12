شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يكشف عن موعد مسرحيته الجديدة "سلام مربع" فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف النجم محمد هنيدى، عن مسرحيته الجديدة والتي سيتم عرضها في موسم الرياض فى السعودية يوم 26 أكتوبر الجارى، ونشر هنيدى، صورة من بوستر المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا:"لكل حبايبنا في السعودية..استنونا بإذن الله هنولعها في ‎موسم الرياض مع مسرحية "سلام مربع" على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ ٢٦ أكتوبر إن شاء الله".



محمد هنيدى

وكشف النجم محمد هنيدى عن العديد من أسرار حياته الشخصية والفنية خلال لقائه ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، الأسبوع الماضى، تحدث فيه عن طفولته، ومشواره الفنى، وقال هنيدي، عن طفولته: "وأنا صغير كانت أحلى حاجة إنى أروح أتفسح في القناطر وجنينة الحيوانات، وكان شعرى أصفر وعينى ملونة".

وأضاف: "كنت عاوز التحق بكلية الشرطة وقلت لازم أكون زى قرايبى وكلمت خالى وقالى ماشى، وروحت عند عم صلاح عشان يدربنى وأظبط جسمى، وفضل يخلينى أشيل حديد تقيل ووالدى يتخانق معاه ويقوله هتخلى الواد قصير، وهو يرد عليه ويقولى أنا عارف أنا بعمل إيه وأنا اللى قلتله خلينى مع عم صلاح بقى".



محمد هنيدى

واستكمل هنيدى: "خالى الله يرحمه لم يقصر وبعتنى واستقبلنى ضابط ودخلت العنبر اللى بيقيسوا فيه الطول، ولقيت الظابط قالى أنت عاوز استثناء رئيس جمهورية، فقلتله للدرجة دى فرق الطول كبير، فقالى أوى وقلتله ميرسى وروحت".

وتابع هنيدي: "قلتلهم في البيت واتجهت بعد كده للكرة ولم يكن في بالى أمثل غير لما روحت مسرح الجامعة، لأنى عاوز أعمل أي نشاط، وكانوا بيعملوا اختبار للناس عشان فريق التمثيل، وأنا بقرأ لقيت الناس بتضحك، فروحت الأكاديمية بعد كدة".