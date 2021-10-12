شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون دولار لفيلم الدراما والرومانسية After We Fell بعد عرضه بشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والرومانسية After We Fell إيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 10 سبتمبر الماضى، وحقق 426 ألف دولار بـ 246 دار عرض أمريكية في العرض الافتتاحى للفيلم.

وانقسمت إيرادات فيلم After We Fell بين 2 مليون و7 آلاف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و18 مليونًا و602 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم After We Fell يدور حول فتاة تدعى تيسا، التي تقوم بأخذ كبر قرار في حياتها، وبالتالي يتغير كل شيء، خاصة مع الكشف عن أسرار عائلتها، وبالتالي يكون على شاب يدعى هاردين، أن يساعدها في المطالبة بحقوقهم في مستقبل أفضل.

وقام ببطولة فيلم After We Fell، كل من كيانا ماديرا، هيرو فينيس تيفين، جوزفين لانجفورد، أرييل كيبيل، ميرا سورفينو، ستيفن موير، لويز لومبارد، كارتر جينكينز، روب إستس، تشانس بيردومو.