شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وأمير محروس أشغال شاقة للانتهاء من ألبوم "عيشنى".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال النجم عمرو دياب يعمل على أغانى ألبومه الجديد بعنوان "عيشنى"، المقرر طرحه كاملا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتويب" خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد يومياً لمدة 18 ساعة من أجل الانتهاء من أغانى الألبوم الذى يعد مفاجأة كبيرة للجمهور من خلال الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقى، حيث أوضحت الصورة التي تداولها رواد السوشيال ميديا عن تواجد الهضبة ومهندس الصوت والماستر أمير محروس داخل ورشة العمل .



عمرو دياب وأمير محروس

يذكر أن الهضبة طرح مؤخرًا أغنيته "رايقة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور، وتصدرت الأغنية تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر فور طرحها، كما تصدر برومو الأغنية تريند موقع يوتيوب فور طرحه على القناة الرسمية لعمرو دياب .

وكان قد حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، الـ60، حيث احتفل بعيد ميلاده مع جمهوره، وفى هذا الصدد، نشر الفنان أكرم حسنى صورة له مع الهضبة، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا هضبة"، بالاضافة إلى الفنان أحمد حلمى وغيرهم من الفنانين.