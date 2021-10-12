شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ارتباط جيسيكا تشاستين وأوسكار إسحاق بعد تكرار نشر صورهما الرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة العالمية جيسيكا تشاستين على الترويج لمسلسهما الجديد Scenes from a Marriage بطريقتها المعتادة مع الممثل أوسكار إسحاق على السجادة الحمراء لأحد العروض الخاصة، وذلك عقب حركتهما الشهيرة بإظهار ذراعيهما وتمديدهما إلى جانب بعضهما، بالإضافة لطريقة غزلهما المتواصلة معاً بصورة رومانسية مثلما ذكر عدد من المواقع الأجنبية منها تقرير لموقع الديلى ميل.



جيسيكا تشاستين واسحاق

يدورمسلسل Scenes from a Marriage حول إعادة النظر فى تصوير الفيلم الأصلى الشهير للحب والكراهية والرغبة والزواج والطلاق من خلال عدسة زوجين أمريكيين معاصرين، يلعبهما أوسكار إسحاق وجيسيكا تشاستين.



جيسيكا واسحاق

ويقوم ببطولة مسلسل Scenes from a Marriage كل من نيكول بيهاري، توفاه فيلدشه، موري جينسبيرج، زكاري هاوسمان، ليلي جين، سونيتا ماني، سوزان بورفار، دانييلا رباني، شيرلي روميرك، تري رايدر.

وما ان تم نشر الصور حتى تكهن البعض بأن هناك علاقة رومانسية بين الثنائى تعكسها تلك الصور إلا أن الحقيقة أن الأمر لا يتعدى مجرد الترويج للعمل الذى يجمعهما معاً، حيث أن كلاً منهما له حياته الخاصة، وأوسكار إسحاق متزوج من إلفيرا ليند كاتبة السيناريو، بينما جيسيكا هي زوجة جيان لوكا باسي دي بريبوسولو.