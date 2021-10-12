شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام بفستان مرصع بخيوط الذهب من تصميم زهير مراد فى حفلها بإكسبو 2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الإماراتية أحلام عن ارتدائها فستان مرصع بخيوط الذهب والمرايات خلال حفلها فى إكسبو 2020 بدبي، والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ونشرت أحلام مجموعة صور لها وهي تتألق بفستان أزرق عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" استوحيت فستاني من التطريز الإماراتي الخليجي العربي مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقة".













وتابعت :"كما أضفت عليه أنا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الأندلسي ليليق بي كفنانة اماراتية أمثل دولتي الإمارات في هذا الحدث العظيم التاريخي.. وامثل الوطن العربي واحببت أن القى تحية اماراتية عربية على كل العالم بأسره بثلاث لغات ..العربي والانجليزية والفرنسية".













وأختتمت كلامها قائلة :"أتمني اني كنت على قدر المسئولية ..فخورة بدولتي الإمارات واني كنت جزء من الحدث التاريخي العظيم".









ويمتد المعرض، الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، على مدار ستة أشهر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي "الاستدامة و"التنقل" و"الفرص" من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.

ويدعو إكسبو 2020 دبي الزوار لاستكشاف ابتكارات من شأنها أن تغير الواقع وتحدث تأثيرا إيجابيًا هادفًا في حياة الناس، ويُقام إكسبو في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022