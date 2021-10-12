شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز في البرومو الرسمي لفيلم "فرق خبرة" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مميزة كعادتها في البرومو الرسمي لفيلم "فرق خبرة" مع محمد شرنوبى وهدى المفتى الذى تم طرحه منذ ساعات تمهيداً لعرض الفيلم في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، حيث يعد هذا الفيلم آخرأعمال دلال عبد العزيز والتي لم يمهلها القدر لمشاهدته عند عرضه.



الراحلة دلال عبد العزيز



دلال عبد العزيز



مشهد لدلال عبد العزيز في البرومو

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيزعن عالمنا يوم 7 أغسطس الماضى عن عمر يناهز 61 عاماً بعد صابتها بفيروس كورونا حيث مكثت في المستشفى ما يزيد عن ثلاثة أشهر دون تحسن حالتها حتى وافتها المنيه، وتوفيت بعد ثلاثة أشهرفقط من وفاة زوجها الفنان سميرغانم الذي رحل عن عالمنا عن عمر 84 عاما

فيلم "فرق خبرة" كان يحمل سابقاً اسم "الفنار" قبل تغييره، وهو بطولة محمد شربونى، هدي المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقى، سنيتا خليفة، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، ويجسد شربونى خلال الفيلم دور شاب من طبقة متوسطة يعمل مصمم جرافيك، بينما تظهر هدى المفتى بدور فنانة ورسامة تاتو شابة.

من ناحية أخري انضم الفنان محمد الشرنوبى لأبطال فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، الذى تقوم بطولته الفنانة مى عمر وهشام ماجد، من إخراج عثمان أبو لبن، وهو الفيلم المأخوذ عن وراية كتبها المؤلف محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية هيبتا.