حسين الجسمي يروج لأغنية "دق القلب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روج النجم الإماراتي حسين الجسمي، لأحدث أعماله الغنائية "دق القلب".

ونشر الجسمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع من الأغنية، وعلّق: "قريبا.. دق القلب".

وأحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفل نصر أكتوبر داخل أحد فنادق مدينة نصر يوم 7 أكتوبر الجاري، وعقب الحفل نشر صورا على "إنستجرام"، وعلّق: "المشاعر كانت حاجة تانية.. إحساسها استثنائي وحبها في وسط القلب، ‏شكراً لحضوركم أهلي وأحبابي.. مصر.. حفل نصر أكتوبر".

يذكر أن أخر أعمال حسين الجسمي أغنية "فتاك" والتي طرحها بنهاية سبتمبر الماضي، من أشعار نهيّان بن زايد، ألحان حسين الجسمي، توزيع وليد فايد، إيقاعات سمير القطان، مكساج وماستر جاسم محمد.