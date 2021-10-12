فن ومشاهير

أيتن عامر تروج لمسرحية "سلام مربع" بـ موسم الرياض 2021

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روجت الفنانة أيتن عامر، لمسرحية "سلام مربع" والتي تُعرض في المملكة العربية ضمن موسم الرياض.

ونشرت أيتن، صورة بوستر المسرحية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سلام مربع لكل أهل السعودية، استنونا في موسم الرياض‬ يوم ٢٦ أكتوبر، ‏وحشتوني أوي أوي وأشوفكم على خير قريباً".

وتُعرض مسرحية "سلام مربع" في موسم الرياض 2021 على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ ٢٦ أكتوبر الجاري.

ويشارك في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم: محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، إيمان السيد وغيرهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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