أيتن عامر تروج لمسرحية "سلام مربع" بـ موسم الرياض 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روجت الفنانة أيتن عامر، لمسرحية "سلام مربع" والتي تُعرض في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

ونشرت أيتن، صورة بوستر المسرحية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سلام مربع لكل أهل السعودية، استنونا في موسم الرياض‬ يوم ٢٦ أكتوبر، ‏وحشتوني أوي أوي وأشوفكم على خير قريباً".

وتُعرض مسرحية "سلام مربع" في موسم الرياض 2021 على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ ٢٦ أكتوبر الجاري.

ويشارك في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم: محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، إيمان السيد وغيرهم.