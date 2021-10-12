بمناسبة المولد النبوي.. محمد ثروت يغني مع المنشد مصطفى عاطف‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفالا بالمولد النبوي الشريف، يستعد الفنان محمد ثروت لتقديم أحدث أغانيه الدينية بمشاركة المنشد مصطفى عاطف، وهي بعنوان "يا حبيب الله"، ومن كلمات الشاعر سيد حسن، وألحان نديم جمال.

الفنان محمد ثروت انتهى مؤخرا من تسجيل الأغنية، بعد حماسه لتقديمها بمشاركة المنشد مصطفى عاطف الذي شارك معه من قبل الغناء في الحفلات التي أقيمت بعنوان "مناجاة"، وهي من كلمات الشاعر سيد حسن، وألحان نديم جمال، وتوزيع وفواصل موسيقية محمد عمار، وميكس وماستر محمد صقر، وإنتاج أحمد ثروت.

ومن جهة أخرى قام الفنان محمد ثروت "رئيس مؤسسة ثروت الخيرية" بافتتاح مركز الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بالمحلة الكبرى، الذي شارك في تأسيسه مع جمعية "قلوب أصحاء الخيرية".

الفنان محمد ثروت بدأ مؤخرا الاستعداد لتقديم ألبوم غنائي، وتعاون فيه مع الشعراء والملحنين والموزعين، أحمد المالكي، وجمال الخولي، ومحمد رحيم، ومحمد عبية، وعمرو إسماعيل، ومحمد عمار، وأحمد امين، وغيرهم.