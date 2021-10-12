ألمانيا تمنح السوبرانو المصرية فاطمة سعيد جائزة أفضل فنانة شابة لعام 2021



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حصلت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، على جائزة "أوبوس كلاسيك"، إحدى أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وذلك عن فئة أفضل فنانة شابة لعام 2021.

ونشرت السفارة الألمانية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة حصول فاطمة سعيد على الجائزة، مصحوبة بتعليق: "احتفلت ألمانيا في أكبر مسارح برلين بحصول السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، وهي خريجة مدرسة سان شارل بورومى الألمانية بالقاهرة، على جائزة (أوبوس كلاسيك) لأول ألبوم قامت بتسجيله، وتعتبر هذه الجائزة من أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا".

أضافت: "فاطمة سعيد درست الموسيقى الكلاسيكية والغناء الأوبرالي في ألمانيا وحصلت على الماجستير ودراساتها العليا في أكبر معاهد برلين.. تهانينا لمغنية الأوبرا المصرية طبقة السوبرانو، فاطمة سعيد، أفضل فنانة شابة لعام 2021".

وفي فبراير الماضي، أعلنت مجلة BBC الموسيقة، عن ترشيح السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، رسميا لنيل جائزة أفضل صوت لعام 2021، عن ألبومها الجديد "النور".