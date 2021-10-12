رامي جمال لزوجته في عيد ميلادها: بفكر أطلقك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص الفنان رامي جمال، على تهنئة زوجته "ناريمان" بعيد ميلادها بطريقة طريفة.

ونشر جمال، صورا مع زوجته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "يارب أنت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جِه مصر، والنهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة كده، عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم، الحمد لله أننا مخلفناش لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقى المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقى بدايتها من بيتنا".

أضاف: "كل سنة وأنتي أول وأخر وأحلى وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان أخد الدريسينج والحق يرجع لأصحابه، كل سنة وأنتي طيبة".

ومن جانبها ردت "ناريمان" على رسالة زوجها، قائلة: "أقسم بالله ما هيتحطلك قميص فيها بعد البوست دا وأنا اللي لسه بقولك أفضيلك حتة اتقي الله".

ويحتفل أيضا رامي جمال و"ناريمان" اليوم 12 أكتوبر بعيد زواجهما السابع.

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا أغنية "خليكي"، من كلمات أحمد تبارك، ألحان غريب، توزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.