"أنا وحش الكون واتكرم".. منة عرفة تروج لأغنيتها الجديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روجت الفنانة منة عرفة، لأغنيتها الجديدة والتي تنتمي لأغاني المهرجانات ومن المقرر طرحها قريبا.

ونشرت منة، مقطع من الأغنية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مين مستني الأغنية؟ قريب أوي هتشوفوها كاملة إن شاء الله".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا وحش الكون واتكرم، أنا زي أجانب بره، عارفاكي متغاظة يا صفرا اكمني أحسن منك 100 مرة".

وتتعاون منة عرفة في الأغنية مع زوجها محمود المهدي، وزيزو المايسترو، ومجموعة من مُطربي المهرجانات.

وشاركت منة عرفة في كليب "جمالها" مع الفنان حمادة هلال في مايو 2020.

وأعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عقد قرانها على خطيبها محمود المهدي، وذلك في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط، في يونيو الماضي.

جدير بالذكر أن منة عرفة انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، هدى المفتي، عمرو وهبة، خالد أنور، تارا عماد، نانسي صلاح وتوني ماهر وغيرهم.