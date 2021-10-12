أحمد صلاح حسني: عملت فلوس في الكرة أكثر من التمثيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن والده ووالدته وكل المحيطين به رفضوا تحوله من كرة القدم إلى التمثيل، موضحا: "أنا عايز أمثل من قبل ما ألعب كرة وأروح النادي الأهلي".

أضاف حسني، في لقاء مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "بصراحة مع" على قناة MBC1: "في الأهلي اتصعدت بعد 6 شهور بس للفريق الأكبر مني، وبعد كده للفريق الأول، كان هولمان مدرب الأهلي، وبقيت أتمرن مع حسام وإبراهيم حسن وأحمد شوبير وغيرهم من الأسامي الكبيرة قوي".

وأضاف: "لما روحت لوالدي قولتله أنا عايز أدخل معهد تمثيل اعترض هو ووالدتي الله يرحمها وكل اللي حواليا اعترضوا.. بكيت، لإن أنا كنت حابب جدا إن أنا أمثل، وعايز أبدأ من وأنا صغير، بس برجع وأقول الحمد لله إن دي حصلي، وأنا عملت فلوس في الكرة أكثر من التمثيل".

وكان آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني، مسلسل "كوفيد ٢٥"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.

والمسلسل بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، إدوارد، راندا البحيري، إيناس كامل، أميرة العايدي، ميرنا نور الدين، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.