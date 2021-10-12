هنادي مهنا تنشر صورا من كواليس "بدون ضمان إلا أنا".. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورا لها من كواليس حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا".

وعلّقت هنادي على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلةً: "خلف الكواليس، شاهدوا بدون ضمان على dmc".

وانتهى فريق عمل حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" من تصويرها يوم الأحد الماضي.

حكاية "بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الجزء الثاني لمسلسل "إلا أنا"، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

حكاية "بدون ضمان - إلا أنا" بطولة: هنادي مهنا، هاجر أحمد، إسلام جمال، سلوى عثمان، أحمد كشك وجالا كشك وغيرهم.