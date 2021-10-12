غادة عبدالرازق تثير الجدل.. ماذا يحدث في حياتها؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

منذ حذفها جميع صورها بشكل مفاجئ على حسابها في تطبيق ”إنستغرام“، الذي يتجاوز عدد متابعيها فيه 9 ملايين شخص، قبل أقل من شهر، لم تقدم الفنانة المصرية غادة عبدالرازق أي إيضاح أو تكشف عن أي أسباب لتصرفها هذا.

ولم يتوقف التصرف المفاجئ لغادة عند هذا الحدث، إذ طال كذلك صورتها الشخصية على ”واتس اب“، والتي استبدلتها تزامنا مع حذف جميع صورها على ”إنستغرام“ بعبارات دينية، فيما توقفت عن النشر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وما لبثت الفنانة المصرية أن عاودت الظهور على ”إنستغرام“، لكن بطريقة مختلفة عما دأبت عليه طوال مشوارها الفني، ودون أن تلمح ولو بشكل غير مباشر عن السبب الذي دفعها لحذف جميع صورها.

وعاودت غادة نشر صور لها في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ كانت أولى الصور لرسم كارتوني لها، يحمل عبارة ”هل اشتقتم لي؟“.

ويبدو أن الفنانة المصرية تحاول جذب جمهورها إليها بطريقة مختلفة وإثارة فضولهم بشأن ما تستعد لتقديمه، حيث نشرت لاحقا صورا ومقاطع فيديو، خاصة من لقائها مع ET بالعربي، كشفت فيه لأول مرة عن تفاصيل من حياتها العائلية، وشاركت فيه ابنتها ”روتانا“ جلسات تصوير، كما ظهرت حفيداتها.

واكتفت غادة عبدالرازق بنشر الصور، التي بدت فيه بروح جديدة وطريقة مختلفة، على حسابها في تطبيق ”انستغرام“، كما قامت بتعريف متابعيها لأول مرة على حياتها العائلية عن قرب، فيما لم يتبين إن كانت بصدد الدخول في مشروع آخر غير الفن، أو أنها أجرت فقط تغييرا على حياتها في ”السوشال ميديا“.