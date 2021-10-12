شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال فى رسالة طريفة لزوجته: "عيد ميلادك فى ذكرى زلزال مصر القوى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان رامي جمال بعيد ميلاد زوجته ناريمان، موجها لها رسالة طريفة، حيث نشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"يارب انت عارف اني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكري الزلزال القوي اللي جه مصر وانهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة كدة".



رامي جمال

وتابع :" عرفت انا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم ..الحمد لله اننا مخلفناش لإني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقي المسيخ الدجال .. نهايه العالم هتبقي بدايتها من بيتنا كل سنة وانتي أول وأخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي بفكر اطلقك علشان اخد الدريسينج والحق يرجع لأصحابه ".



رامي جمال وزوجته



رامي جمال وزوجته



رامي جمال وزوجته (3)



رامي جمال وزوجته (4)

من ناحية أخري يتعاون النجم رامى جمال في أغنية جديدة من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وطرح مؤخرًا رامى جمال، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "خليكى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكس وماستر ماهر صلاح .

وكان رامى جمال قد طرح مؤخرًا أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وكان رامي جمال، قد طرح أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.