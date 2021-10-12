دنيا عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة.. وهكذا علّق نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، رسالة لوالدتها الراحلة، كاشفة عن صورة تجمعهما.

ونشرت دنيا، الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لم تكن كأي أم ولا كأي امرأة، كانت دقات قلبي التي توقفت منذ رحيلها، ١٨ شهر".

وعلّق عدد من نجوم الفن على صورة دنيا عبد العزيز ووالدتها، وبينهم حنان مطاوع وكتبت: "يا قلبي كانت حبيبة الكل ربنا يصبرك"، والراقصة دينا وكتبت: "ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته"، وإيمان السيد وكتبت: "الله يعينك"، وجومانا مراد وكتبت: "ربنا يرحمها برحمته ويغفر لها ويدخلها جناته"، ومنى ممدوح وكتبت: "الله يرحمها يارب ويرحم أمي وكل أمواتنا".

وتوفيت والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، في 12 أبريل 2020، بعد صراع مع مرض السرطان.

يذكر أن أخر أعمال دنيا عبد العزيز، مسرحية "زقاق المدق" المأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وشاركها البطولة: محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.