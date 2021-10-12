سامح حسين يروج لمسرحية "حلم جميل" على خشبة المسرح العائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روج الفنان سامح حسين، لمسرحيته الجديدة "حلم جميل" والتي من المقرر عرضها على خشبة المسرح العائم بالمنيل.

ونشر حسين، بوستر المسرحية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "قريباً إن شاء الله المسرحية الكوميدية حلم جميل، إنتاج المسرح الكوميدي، على المسرح العائم بالمنيل".

مسرحية "حلم جميل" عن رائعة تشارلي شابلن، للمخرج إسلام إمام.

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين، العرض المسرحي "المتفائل" المأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.

العرض موسيقى وألحان المسرحية إعداد هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، إعداد وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي.