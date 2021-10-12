هنيدي يطرح بوسترات مسرحية "سلام مربع" ويكشف موعد عرضها بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان محمد هنيدي عن موعد مسرحيته الجديدة "سلام مربع" في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

نشر هنيدي، صور بوسترات المسرحية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "‏لكل حبايبنا في السعودية.. استنونا بإذن الله هنولعها في موسم الرياض مع مسرحية (سلام مربع) على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ ٢٦ أكتوبر إن شاء الله".

ويشارك مع محمد هنيدي في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم: أيتن عامر، محمد ثروت، إيمان السيد وغيرهم.

ويُعرض لمحمد هنيدي حاليًا بدور العرض السينمائي، فيلم "الإنس والنمس" مع النجوم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول وغيرهم، من إخراج وتأليف شريف عرفة.