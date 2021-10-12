خاص| قوة خارقة تتمناها جميلة عوض.. وهذا قرارها لإسعاد المصريين إذا أصبحت وزيرة للسعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قالت الفنانة جميلة عوض، إن لو بإمكانها اختيار قوة خارقة تمتلكها، ستختار أن تقرأ عقول الناس.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هحب إني اقرا عقول الناس، حتى لو هعرف حاجات تضايقني".

وعما إذا جاء اليوم وأصبح هناك وزارة للسعادة، وتولت هي مسؤوليتها، ماذا سيكون قرارها الأول لإسعاد المصريين، أجابت جميلة "هوزع فلوس في الشارع على الناس".

وردًا على سؤالنا، إذا تولت يوما أمر تشكيل حكومة من الفنانين، من ستختار، قالت "أحمد حاتم وزير الرياضة، مش عارفة اختار مين للصحة، مفيش في الفنانين حد ظابط في نفسه أوي ينفع يبقى وزير للداخلية"، واختارت لوزارة الجمال من جيل زمن الفن الجميل الفنانتين الراحلتين سعاد حسني ونادية لطفي.

وتابعت "وزارة المرأة والطفل أختار لها الفنانة منى زكي".

جميلة عوض يُعرض لها حاليًا فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، وندى أكرم.