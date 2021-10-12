النجم "جيمس بوند" يتصدر شباك التذاكر بأمريكا

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

تصدر "نو تايم تو داي"، أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند، شباك التذاكر في الصالات الأمريكية الشمالية.



وحقق الفيلم عائدات بلغت 55,3 مليون دولار في أسبوعه الأول، على ما أظهرت أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الصادرة الاثنين.

وفي هذا الفيلم، وهو آخر عمل من هذه السلسلة يتولى بطولته الممثل البريطاني دانيال كريج، يضطر العميل السري الذي ابتكر شخصيته الكاتب إيان فليمينج، إلى قطع إجازته لمواجهة ألدّ أعدائه، وهم بلوفلد ومنظمة "سبيكتر" وخصوصاً سافين الذي يؤدي دوره رامي مالك.

وحلّ فيلم "فينوم: لت ذير بي كارنج" الذي أنتجته شركة "سوني" في المرتبة الثانية، إذ حصد 31,8 مليون دولار في الأسبوع الثاني من عرضه مما رفع إجمالي إيراداته إلى 141 مليون دولار في أسبوعين.

ويؤدي بطولة الفيلم الممثل البريطاني توم هاردي في دور الصحفي الاستقصائي إيدي بروك الذي تمنحه علاقته مع كائن غريب يدعى "فينوم" قوى خارقة. وعلى بروك أن يوقف السفاح كليتوس كاسادي الذي يؤدي دوره وودي هارلسون الهارب من السجن بعد اندماجه مع كائن غريب آخر.

وأعقبه في المرتبة الثالثة فيلم الرسوم المتحركة "ذي آدامز فاميلي 2" الذي حقق إيرادات بلغت 10,1 ملايين دولار. ويعرض هذا الشريط من إنتاج "يونايتد أرتيستس" مغامرات العائلة الغامضة أثناء ذهاب أفرادها في إجازة.

وكان المركز الرابع من نصيب "شانج تشي أند ذي ليجند أوف ذي تن رينجز"، أول فيلم من استوديوهات "مارفل" التابعة لشركة "ديزني" يتولى إدارته مخرج آسيوي (ديستين دانييل كريتون) ويطغى النجوم الآسيويون على طاقم ممثليه. وبلغت مداخيل الفيلم الأسبوعية 4,3 مليون دولار.

أما فيلم "ذي ماني سايتنس أوف نوارك" الذي حلّ خامساً، فلم يحقق في أسبوعه الثاني سوى 1,4 مليون دولار. ويعود الفيلم إلى سنوات شباب رجل المافيا الشهير توني سوبرانو، من المسلسل التلفزيوني الشهير "ذي سوبرانوز".

واحتفظ فيلم الخيال العلمي الكوميدي "فري جاي" من بطولة راين رينولدز بالمركز السادس في الأسبوع التاسع لعرضه، محققا 1,2 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي مداخيله نحو 120 مليوناً منذ انطلاقه على شاشات دور السينما.