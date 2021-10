محمد صلاح يتلقى دعوة خاصة من الأمير ويليام.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى لاعب كرة القدم المصري والعالمي “محمد صلاح”، لاعب نادي ليفربول، دعوة ملكية بريطانية من الأمير “ويليام” دوق كامبريدج، لحضور حفل جائزة Earth Shot الأولى من نوعها، في 17 أكتوبر، في لندن، وهي جائزة بيئية عالمية لمعالجة تغير المناخ، وتقديم حلول مبتكرة لإصلاح الكوكب.

وبحسب موقع Middle East in 24، فإن “محمد صلاح” هو لاعب كرة القدم الوحيد المدعو للحفل الذي سيقام في لندن، تقديرًا لدوره المهم والملهم للشباب في منطقة الشرق الأوسط، منذ انتقاله إلى ليفربول، حيث حصل النجم المصري “محمد صلاح” على صدارة هدافي نادي ليفربول.

سيقدم “محمد صلاح” إحدى الجوائز الخمس، بالإضافة إلى “كيت” دوقة كامبريدج، الأمير “ويليام”، الممثلة “إيما طومسون”، الممثلة “إيما واتسون” والممثل “ديفيد أويلوو”.

تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من بين أكثر من 750 ترشيحًا من جميع أنحاء العالم، وسيتم الإعلان عن خمسة فائزين في حفل 17 أكتوبر، وسيحصل كل منهم على مليون جنيه إسترليني ودعم مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية.

وقد تم اختيار المرشحين الخمسة من قبل الأمير “ويليام”، الملكة “رانيا” ملكة الأردن، المغنية “شاكيرا”، الممثلة “كيت بلانشيت”، أسطورة كرة القدم البرازيلية “داني ألفيس”، والدبلوماسية “بيكيان كريستيانا فيغيريس”.

سيتم تصوير حفل توزيع جوائز Earthshot الافتتاحي في الكسندرا بالاس في لندن وسيتم بثه على BBC One و BBC iPlayer وعالميًا على صفحة Discovery’s Facebook.

ظهر الأمير “ويليام”، دوق كامبريدج، في مقطع فيديو أثناء استخدام آلة كاتبة لكتابة مقدمة الكتاب الجديد، بعنوان “Earth shot: How to Save our Planet”، وهو الكتاب الموثوق به للجائزة. ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج على موقع إنستجرام مقطع فيديو لحظة كتابة الأمير “ويليام” مقدمة الكتاب الذي رعاه مع مجموعة من مشاهير العالم.