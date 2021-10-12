نجمة The Crown بدور مديرة العمليات في فيسبوك في مسلسل عن الشركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم اختيار “كلير فوي” لتؤدي دور “شيريل ساندبيرغ”، كبيرة مسؤولي العمليات في شركة فيسبوك (Facebook) في مسلسل جديد يدور حول نمو الشركة وتأثيرها في السياسة والصحة العقلية للمستخدمين، بعد أيام من شهادة أحد المبلغين أمام الكونغرس الأميركي أن موقع التواصل الاجتماعي يُغلب الربح المالي على سلامة المستخدمين.

وبحسب موقع Forbes، ستؤدي “فوي”، التي اشتهرت بدور الملكة “إليزابيث الثانية” في مسلسل The Crown، دور “ساندبرغ” في المسلسل الدرامي “Doomsday Machine” أو “آلة يوم الحساب”، استنادًا إلى كتاب “An Ugly Truth: Inside’s Battle for Domination” من تأليف “شيرا فرنكل” و”سيسيليا كانغ”، والذي تم إصداره هذا الصيف.

تعمل مراسلتا صحيفة نيويورك تايمز “فرينكل” و”كانغ” والكاتب النيويوركي “أندرو مارانتز” الذي تم استخدام تقاريره أيضًا في المسلسل، كمنتجين تنفيذيين ومستشارين.

لم تعلن إدارة مسلسل Doomsday بعد من سيؤدي دور الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك- “مارك زوكربيرغ”- ولم تكشف عن اسم شريك توزيع المسلسل أو عن تاريخ الإصدار.

تدور أحداث Doomsday حول صعود المعلومات السياسية المضللة على الموقع، وبرنامج “XCHECK” الذي سمح لقادة مثل الرئيس الأميركي السابق “ترامب” بالإلتفاف حول سياساته، والكشف الأخير عن أن شركة فيسبوك كانت تعلم أن خدماتها تُعرِّض الصحة العقلية للمستخدمين الشباب للخطر ولم تقم بأي خطوة لتجنب ذلك.

يوم الثلاثاء الماضي، دفعت المبلغة عن المخالفات، “فرانسيس هوغن”، الكونغرس الأميركي إلى التحرك بعد أسابيع من بدء تسريب معلومات مثيرة للقلق حول الشركة. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت صحيفة وول ستريت جورنال تقرير “The Facebook Files”، وهي سلسلة استقصائية تستند إلى معلومات “هوغن” المسربة. وأظهر بحث داخلي صدر عن الموظفة السابقة في فيسبوك أن الموقع تجاهل عن قصد الانتشار الخطير للمعلومات المضللة وأن نظام العلوم الحسابية لديه يروج للحقد والانقسامات.

وكشفت التسريبات أيضًا أن بحثًا داخليًا للشركة أظهر أن إنستغرام، أحد منتجات فيسبوك، يؤثر سلبًا في الصحة العقلية للفتيات المراهقات، لكن الشركة قاومت القيام بأي تغيير للمنصة.