نضال الشافعي يظهر لأول مرة بعد الجراحة بملامح مرهقة وفقدان واضح للوزن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بملامح مرهقة وفقدان واضح للوزن، ظهر الفنان نضال الشافعي للمرة الأولى بعد خضوعه للجراحة الثانية في القولون، ووجه رسالة لطمأنة جمهوره بالظهور داخل صالة الألعاب البدنية، مؤكدا أن ما حدث له في الفترة السابقة كان اختبارا من الله.

وأضاف نضال الشافعي عبر بث مباشر بحسابه على موقع الفيس بوك: الحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، وجاء لي دعوات كثيرة حلوة من الجمهور، وحسيت بمحبة الناس.

وتابع نضال الشافعي: ربنا سبحانه وتعالي بيبتلي الواحد ببعض الابتلاءات، لكي يشعر بمحبة الناس، وتلك نعمة كبيرة، وبكرر شكرلي ليكم، ويمكن لولا دعواتكم دي كان الحال غير الحال دلوقتي، وبعتذر لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم، لكن ما ممرت به كان امتحان واختبار صعب.

وسبق أن تدخلت هند محمد علي زوجة نضال الشافعي لتوضيح حقيقة ما جرى لزوجها والتشخيص الدقيق لحالته الطبية بعدما رصدت _حسب كلامها_ الكثير من المعلومات المغلوطة، وأشارت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج “90 دقيقة” إلى أن زوجها كان يصور فيلما وحدثت بعض المشكلات التي لم يرض عنها، وتم الضغط عليه بشكل كبير، ولأنه لم يتمكن من إظهار انفعاله، حدث انفجار جزئي في القولون أثناء خروجه خارج الاستديو.

وأضافت، أن نضال كان يعاني من شيء يسمى بجيوب القولون، وقد يستطيع المريض التعايش بها، إلا أنه عندما تعرض لحالة ضغط عصبي انفجرت إحدى هذه الجيوب وهذا ما تسبب في ثقب وانفجار بالقولون.

وتابعت: استمررنا لمدة 4 أيام لا نعلم ماذا يحدث، حتى توجهنا لأحد الأطباء وقام بتحويلنا لطبيب آخر وهو من أنقذ حياة نضال.

وواصلت قائلة: لكن لسوء الحظ أصيب نضال بتسمم في الدم، وحدث التهاب في جميع أجهزة الجسم، لكن هذا ما تم تجاوزه الآن مما كتب له على خروج من المستشفى، وإتمام مرحلة علاجه في البيت.

وسبق أن طمأن نضال الشافعي، جمهوره على حالته الصحية، بعدما انفجرت إحدى زوائده القولونية واضطر لإجراء جراحة عاجلة، بعد الاشتباه في إصابته بتسمم في الدم وذلك عقب انفعاله في كواليس تصوير فيلمه ميني بار لتراجع المخرج والمنتج عن وعودهما له.

وقال نضال الشافعي في رسالته الصوتية التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك: أنا الحمدلله عديت الوضع الحرج، وإنه الحمد لله بإذن الله في خلال أيام قليلة وهخرج من المستشفى، أنا بشكر كل الناس اللي وصلي دعاها.

وتابع بصوت واهن: بقولهم ألف شكر إن ربنا سخركم ليا إنكم تدعولي وتقفوا جمبي في المحنة، فعلا الشدايد بتبين معادن الرجال والصحاب.

وعلق على الفيديو قائلا: شكراً لكل من دعا لي بالشفاء، وشكرا لكل من سعى قلبًا وفعلاً لمساندتي الحمد لله على كل حال.