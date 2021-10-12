شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز محطات طارق الدسوقى فى عيد ميلاده حتى عرفه الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان طارق الدسوقى اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده، وقدم الدسوقى خلال مشواره العديد من الأعمال الفنية، حيث بدأ الدسوقى مشواره الفني أثناء دراسته بالمعهد من خلال مشهد صامت في فيلم "حادث النصف" مع النجوم محمود ياسين ونيللى وسعيد صالح والمخرج أشرف فهمى، ثم اشترك في فيلم "لا تسألنى من أنا" مع يسرا وفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين والذي يعتبر الانطلاقة الحقيقية في مشواره الفني، قدم ما يقرب من 80 مسلسلاً أبرزها، "عجائب القصص في"، "الإمام الغزالي"، "قضاة عظماء"، "أخت تريز"، شارك في 15 فيلماً منهم فيلم "3 تحت المراقبة"، "المعلمة سماح"، “دقات على بابي”، "رجل ضد القانون"، أبدع في تجسيد شخصية عبد الحكيم عامر في فيلم “ناصر 56 ” الذي قام ببطولته أحمد زكى، قدم شخصية الزعيم جمال عبد الناصر، والعمل تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل، وقدم الفيلم جزء بسيط من حكم عبد الناصر خاصة بعد تأميم قناة السويس التي تعد من أهم إنجازاته.

نشأ طارق الدسوقي، مع أسرة من الطبقة المتوسطة، فكان والده عاملا بالسكة الحديد، وأمه تعمل ممرضة بوزارة الصحة، بينما هو حصل على بكالريوس تجارة، من جامعة عين شمس، قبل التحاقه بمعهد الفنون المسرحية.

عمل طارق الدسوقي، في العديد من المسلسلات التلفزيونية من بينها: "حصاد الشر، في بيتنا رجل، ومازال النيل يجري، نار ورماد، زمن عماد الدين، عقبة بن نافع، موسي بن نصير، اللاعبون بالنار، زمن العطش".