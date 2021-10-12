بالفيديو| غادة عبدالرازق بصحبة ابنتها.. والتعليقات: "قمرات وتحس اتنين اخوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، فيديو جديد بصحبة ابنتها روتانا.

ظهرت غادة في الفيديو وهي تقف إلى جوار ابنتها، وتقوم بتقبيلها، وانهالت التعليقات المتمنية لهما السعادة، وأخرى تغزلت في جمال غادة وابنتها، كتبت الفنانة حنان مطاوع "ربنا يخليكوا لبعض حبيبتي"، ومن بين التعليقات: "قمرات"، "تحسي اتنين اخوات".

جدير بالذكر أن غادة عبدالرازق قدمت في السباق الرمضاني لعام 2021 مسلسل "لحم غزال" تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، بطولة عمرو عبدالجليل، أحمد خليل، شريف سلامة، وفاء عامر، مي سليم، محمد شاهين، خالد كمال ويوسف وائل نور.