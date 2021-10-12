شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة سينتيا خليفة فى مسلسل أمريكى مع دانى جلوفر تمنعها من حضور الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة سينتيا خليفة عن عدم تمكنها من حضور افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، المقرر انطلاقها بعد غدٍ الخميس، بالرغم من استعدادها الكامل للحضور، وذلك بسبب سفرها لتصوير مسلسل في الولايات المتحدة الأمريكية مع الممثل الأمريكي الشهير داني جلوفر.

وقالت سينتيا خليفة إنها متحمسة للغاية لتلك الفرصة في هوليوود، لأنه حلم كبير بدأ في التحقق وأضافت سأقوم بدوري التمثيلي بجانب الممث الأمريكي العالمي "داني جلوفر" أنها لفرصة رائعة ستنقل مسيرتي الي العالمية.

وفي سياق متصل تخوض اللبنانية سينتيا خليفة بطولة مسلسل "8 أيام"، وذلك أمام الفنان مكسيم خليل، مع مجموعة أخرى من نجوم الفن في لبنان، وهو مسلسل مؤلف من 8 حلقات وتدور أحداثه حول مجموعة من الجرائم البوليسية ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، وتؤدي سينتيا دور جديد وهو "ضابط شرطة"، والمسلسل من كتابة وإخراج التونسي مجدى السميري.

فيما تشارك سينتيا فى مسلسل "دليلك الذكي للطلاق" بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الفن، ومنهم إنجي المقدم، هيدي كرم، عمر الشناوي، انجي أبو زيد والعديد من النجوم الآخرين، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي كوميدي، وهو مقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير Girlfriends Guide to Divorce.