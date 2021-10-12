بالصور| عرض "إيه الضحك ده" في نادي سينما الشباب بالهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وسط حضور جماهيري كبير أقيمت فعاليات نادي سينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

وخلال فعاليات النادي تم عرض الفيلم التسجيلي "ايه الضحك ده؟" للمخرج محمد فاروق، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر حيث تم خلالها مناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب يقيمه المركز القومي للسينما للسنة الرابعة بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب وتقام فعالياته شهريا.

ويُقام النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف.