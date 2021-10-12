شاهد.. قبلات غادة عبد الرازق لابنتها روتانا في احدث ظهور لهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:39 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه برفقة ابنتها روتانا القزاز من كواليس جلسة تصوير جمعتهما معا.

وحصت غادة عبد الرازق، في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تمسك بيد ابنتها بينما كانا يتبادلان القبل، اعجاب متابعيها حيث تغزل الكثيرين بجمالهما.

وجاء في التعليقات: “ماشالله اصغر من روتانا

” و “تحسي اتنين اخوات ماشاء الله”.

وكانت غادة عبد الرازق قد تحدثت مؤخرا عن ابنتها روتانا التي شاركتها جلسة تصوير جديدة خلال الفترة الماضية.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، إن عائلتها هي أهم شيء في حياتها، موضحة أن ابنتها روتانا تساعدها دائمًا في أعمالها الفنية واختيار إطلالتها.

وأضافت: “محستش بروتانا كبنت خالص، طول عمرها هادية قوي وملهاش مشاكل، غير إنها كمان شايلة مسئوليتي، يعني ساعات بدخلها في شغلي وستايلي ولبسي، فساعات بحس إن هي الأم”.

وتابعت غادة عبد الرازق: “أحفادي بيتكسفوا، مش زيي خالص، وإحنا راضيين بكل حاجة ربنا بيديهالنا سواء أنا أو روتانا أو أي حد في عيلتي، بنعيش مرتاحين لا قيل ولا قال، يعني مهنتي وقت اللوكيشن، ارجع لبيتي خلاص شغلتي باسيبها برة الباب”.

وأشارت عبد الرازق إلى أنها لا تحب إقامة احتفالات أعياد ميلادها لنفسها ولكن تحتفل به دائمًا مع عائلتها في المنزل، موضحة: أنا مش بحب أعمل أعياد ميلاد خالص، لكن دائما بحتفل به مع عائلتي في البيت.