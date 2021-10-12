ديانا كرزون تنشر فيديو من جنازة والد زوجها وتعلق: “الله يبرد قلبك ياحبيبي ويصبرك ويقويك”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:39 صباحاً - نشرت الفنانة الاردنية ديانا كرزون مقطع فيديو من جنازة والد زوجها الاعلامي معاذ العمري وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت ديانا كرزون على الفيديو كاتبة: “عصام العمري في ذمة الله الله يبرد قلبك ياحبيبي ويصبرك ويقويك

بعرف انها مش سهله عليك

”.

وكانت قد أعلنت ” ديانا كرزون ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن وفاة الإعلامي الأردني ” عصام العمري ” والد زوجها الإعلامي ” معاذ العمري ” متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

This is a Twitter Status بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))@MoathAlomari80 https://t.co/kJZy1oie7f pic.twitter.com/0fvf5Qar10 — Diana karazon ديانا كرزون🍒 (@iamdianakarazon) October 11, 2021

كما نعى معاذ العمري وفاة والده في منشور له عبر حسابه على إنستجرام والذي تضمن صورة للفقيد وكتب في تعليقه عليها : ” والدي الإعلامي عصام العمري في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .