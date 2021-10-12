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كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:39 صباحاً - نشرت الفنانة الاردنية ديانا كرزون مقطع فيديو من جنازة والد زوجها الاعلامي معاذ العمري وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت ديانا كرزون على الفيديو كاتبة: “عصام العمري في ذمة الله الله يبرد قلبك ياحبيبي ويصبرك ويقويك
بعرف انها مش سهله عليك
”.
وكانت قد أعلنت ” ديانا كرزون ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن وفاة الإعلامي الأردني ” عصام العمري ” والد زوجها الإعلامي ” معاذ العمري ” متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .
كما نعى معاذ العمري وفاة والده في منشور له عبر حسابه على إنستجرام والذي تضمن صورة للفقيد وكتب في تعليقه عليها : ” والدي الإعلامي عصام العمري في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون تنشر فيديو من جنازة والد زوجها وتعلق: “الله يبرد قلبك ياحبيبي ويصبرك ويقويك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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