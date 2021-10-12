شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يسافر إلى إسبانيا لإحياء عدة حفلات هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير اليوم الثلاثاء المطرب عمر كمال إلى إسبانيا للمشاركة في عدد من الحفلات هناك، وبالتحديد فى برشلونة، وعقب عودته للقاهرة يسافر مرة أخرى إلى السعودية، لإحياء عدة حفلات أخرى هناك يقدم فيها أشهر الأغانى التى طرحها خلال الفترة الأخيرة، وحققت نجاحًا جماهيريًا منها "بنت الجيران، أنتى معلمة، أبويا".

كان مطرب المهرجانات عمر كمال، قد رحب باستعداد النجم حميد الشاعرى المشاركة معه فى أغاني مهرجانات خلال التصريح الذي أدلى به أثناء حضوره ضيفًا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وتحدث فيه عن رأيه في أغاني المهرجانات وعشقه لهذه النوعية من الأغانى.

وكتب الفنان عمر كمال، في تعليق على "فيس بوك" عبر صفحة ”الخليج 365” ردًا على تصريح النجم حميد الشاعري الذى أبدى فيه رغبته المشاركة في عمل فني قائلاً: "أنا يشرفنى إنى أسلم عليك بس أو تعرف اسمى عشان أنت اللى غيرت مسار التوزيع في مصر أخر 30 سنة، وأنا وجيلى كله طلعنا على أغانيك الجميلة".

وفى سياق مختلف قد أنتهى المطرب عمر كمال من تصوير حلقة مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس" الذى يذاع على قناة الحياة، وتحدث من خلالها عن نجاحاته فى الفترة الأخيرة وتحضيراته لأكثر من أغنية مفاجئة للجمهور.