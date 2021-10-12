نسرين طافش جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة جذابة، وعلقت: "عندما تتوقع شيئاً، فهو في طريقه إليك، عندما تؤمن بشيء.. فهو في طريقه إليك، عندما تخاف من شيء.. فهو في طريقه إليك".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.