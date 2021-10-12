محمد الفلاح - فنانة مصرية تثير الجدل: أبويا مات ولم أمتلك المال لعلاجه

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

أثارت الفنانة المصرية الشابة رحمة حسن جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اتهمت منتجاً شهيراً بعدم تسليمها باقي أجرها.



وبعد 24 ساعة من الجدل بشأن "الأزمة المالية" بينهما، خرجت رحمة بتصريحات أخرى عن وفاة والدها.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": "أحب أوضح إن الفلوس اللي ليا عند هاني أسامة المنتج هي باقي أجري عن مسلسل (سابع جار)، وكان ليا جزء كبير منها، ولجأت للدكتور أشرف زكي في 2019 عشان يساعدني وحصل وإداني جزء بسيط من فلوسي".

وأضافت: "للعلم الوقت ده كان بابا تعبان وفي المستشفي، وهاني أسامة كان عارف، وقولتله إني محتاجة الفلوس، ورفض بعدها يديني أي فلوس من باقي أجري وماكنش بيرد على رسائل أو مكالمات مني، للأسف بابا اتوفى بعدها بكام يوم، ومن ساعتها وأنا تعبانة".

وتابعت: "كان صعب عليا أطلب تاني من دكتور أشرف يتدخل لأن هاني مش بيستجيب أصلا، وأنا كنت تعبت من كتر ما بطلب حقي وهاني بيتهرب بس بين كل فترة والتانية كنت ببعتله رسالة أو أكلمه وبرضو مفيش حاجة، كل ده بمنتهى الذوق والاحترام والرسائل موجودة معايا من 2018 كله على التليفون، وطبعا الوقت بيعدي ومعنديش شغل ولا دخل".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، قال إنه تواصل مع الفنانة رحمة حسن رغم عدم عضويتها في النقابة، وطالبها بالتقدم بشكوى للحصول على الأموال التي تخصها.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محليّة مصريّة، الأحد، أن الفنانة رحمة حسن رفضت التقدم بمشكلتها إلى نقابة الممثلين، متابعاً: "قالت لي مش هشيل البوست غير لما المنتج يدفع لي الفلوس اللي عليه".

واتهمت الفنانة رحمة المنتج بـ"النصب" عليها وذلك عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وكتبت رحمة: "أحب أقول إن ليا عند هاني أسامة المنتج 40 ألف جنيه من 2018 وكل ما أكلمه يقولي إني مش معايا فلوس.. أنا كمان مش معايا فلوس يا هاني.. هسيب الرسالة دي هنا".