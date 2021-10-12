محمد الفلاح - مكتشف عمرو دياب: لو قرأ قرآن هيخليك تعيط

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

التطور الدائم ومواكبة كل جديد في عالم الموسيقى من أبرز نقاط قوة الفنان المصري عمرو دياب، الذي احتفل، الإثنين، بعيد ميلاده الستين.



الفنان الملقب ببين جمهوره بـ"الهضبة" استطاع أن يتربع على قمّة جبل الغناء في العالم العربي على مدار 35 عاماً.

عن بداياته، يروي الموسيقار المصري هاني شنودة كواليس الدور الذي لعبه في اكتشافه لعمرو، مشيرًا إلى أن ذلك كان في حفل لـ فرقة المصريين".

وعن أول لقاء بينهما قال: "كانت فرقة المصريين عندها حفلة في بورسعيد وبعد انتهاء الحفلة ذهبت للفندق وبعد استعدادي للنوم لقيت حد بيخبط على الباب، وفتحت لقيته قدامي وقال لي عاوز أخد منك دقيقتين، أنا عاوز أبقى مطرب، فقلت له سمعني وسِمعته".

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "قولت له ودنك كويسة وخامة صوتك حلوة ووجدت لمعة في عينيه اسمها لمعة الإصرار كانت في عين الفنان محمد منير".

ويصف الموسيقار الهضبة، قائلاً: "عمرو دياب مطرب موهوب بالفطرة لو قرأ قرآن تعيط".

وتابع: "قلت له عندك مشكلة إنك بتنطق بلهجة بورسعيدي"، مستطردا: "الصبح لقيت الفرقة واقفة مستنية الأتوبيس علشان نرجع مصر ومعاهم عمرو وقال لي أنا جاي معاكم، فسألته يابني انت هتدبر حالك إزاي في مصر، وركب معانا الأتوبيس وجه مصر، توسطت له ودخل معهد الموسيقى".