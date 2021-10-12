شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لمهرجان الجونة فى دورته الخامسة.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء في الثانية ونصف ظهرًا.

وتنطلق الخميس المقبل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وهو المهرجان الذي اختار النجم احمد السقا لتكريمه في حفل افتتاح المهرجان، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة وأن أحمد السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات .

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروي جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، ستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.