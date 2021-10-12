شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال حدوتة "فى عشق البنات" فى المعادى لتصوير المشاهد الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داخل إحدى فيلات حى المعادى يتواجد أبطال حدوتة "فى عشق البنات"، لتصوير أحداث حلقات الحدوتة، التى يتولى بطولتها كل من محمد عز وميرنا نور الدين وهدى الأتربى وكارولين عزمى وسلوى عثمان وتامر شلتوت، ويتبقى يومان ويودع أبطال الحدوتة البلاتوهات، وذلك حسبما أكد المخرج إسماعيل فاروق لـ"الخليج 365".

"فى عشق البنات" هى الحدوتة السابعة من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب"، حيث عرضت قناة الحياة حواديت "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الأتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، و"رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، و "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح.

وانتهى هذا الأسبوع عرض حدوتة "ماريونت" بطولة محمود عبد المغنى، ودينا فؤاد وميرنا نور الدين وإخراج أحمد صالح، ومن المقرر عرض حدوتة "هدف نبيل" بطولة صلاح عبد الله، محمود البزاوى، ديانا هشام، شريف خير الله وإخراج مصطفى فكرى حيث تم الانتهاء من تصوير خلال الأيام الماضية

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.