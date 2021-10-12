ريم البارودي بـ"الكاجوال" وأحدث ظهور لمحمد رمضان .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أنيقا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جذاب وأنيق، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

مصطفى حجاج

نشر المطرب مصطفى حجاج صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.

ياسمين كساب

نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ألفت عمر

نشرت الفنانة ألفت عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا لامعاً، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حامد الشراب

نشر الفنان حامد الشراب صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من فوق شجرة، من أحدث ظهور له.

رانيا ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.