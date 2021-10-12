بالفيديو| دينا الشربيني تغني مع حسن أبو الروس في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها ومتابعي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، فيديو جديد بصحبة الفنان حسن أبو الروس، أثناء تواجدهما في مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر.

وظهرت دينا في الفيديو وهي تغني مع حسن أبو الروس أغنية "فلتت"، وعلقت "فلتت منه في الجونة".

جدير بالذكر أن دينا الشربيني يُعرض لها حاليا "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بالاشتراك مع الفنان كريم عبدالعزيز، وفيلم "30 مارس" مع الفنان أحمد الفيشاوي، وعُرض لها في رمضان 2021 مسلسل "قصر النيل".