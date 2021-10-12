شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسلسل Squid Game ينتقد منتجي هوليوود لعدم مساندتهم الدراما الكورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع المسلسل الكوري Squid Game، بشعبية كبيرة خلال الفترة الحالية، بعد أن حظي بإعجاب الكثير من فئات المشاهدين خلال الأيام الماضية، بعد أن تم عرضه عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، محققا العلامة الكاملة في التقييمات عبر عدد من المواقع الشهيرة.

وفى تصريحات جديدة لنجم المسلسل Lee Jung-jae، انتقد فيها منتجي الدراما في هوليوود؛ لعدم اكتشافهم عددا كبيرا من المواهب في الدراما الكورية، والتي تستطيع بأقل التكلفة أن تصنع ضجة كبرى في صناعة الدراما.

وقال نجم المسلسل لصحيفة فارايتي: "لم تأت أي طلبات لأعمال درامية أو سينمائية حتى الآن، ولكن إذا جاء المقترح المناسب، فسأكون سعيدًا لأن أكون في إنتاج خارجي يمكن أن يكون ممتعًا".

وكشفت عدة تقارير أجنبية، مؤخرًا أن عددًا من المدارس فى المملكة المتحدة، حث أولياء الأمور على عدم السماح لأطفالهم بمشاهدة مسلسل الأكشن والإثارة Squid Game الذى يعرض على شبكة نتفليكس الأمريكية، لما يحتويه من العاب قتالية صعبة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنت، فإن المدارس الإنجليزية وفى عدد من دول العالم، قررت إرسال إيميلات لأولياء الأمور لتحذيرهم من ترك أطفالهم أمام المسلسل الكوري Squid Game، الذي يعد من أشهر أعمال الشبكة الأمريكية، وأشهر المسلسلات إثارة للجدل، لعدم تكرار مثل تلك الألعاب بين الأطفال، حيث أن غالبية الألعاب التى تعرض فى المسلسل هى فى الحقيقة العاب طفولية تم اضافة العنصر الدموي فيها.