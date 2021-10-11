شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غناء ورقص تجمع دينا الشربيني وحسن أبو الروس فى أحدث ظهور بالجونة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة دينا الشربيني، في مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى تغني وترقص بصحبه الفنان حسن أبو الروس، على ضفاف أحدى الشواطئ في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

ورددت الشربيني وأبو الروس، بعض كلمات الأغاني التي جاءت كالأتي "فلتت مني، فلتت فلتت"، لتحصد الشربيني عدد كبير من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشرها للفيديو عبر حسابها الشخصى.

تواصل الفنانة دينا الشربينى تصوير مشاهدها بمسلسل "آخر دور"، فى بلاتوه نحاس بمنطقة الهرم، وأنطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل خلال الأيام الماضية فى الديكور الخاص بالعمل بمنطقة المعادى، وجمعت المشاهد بينها وبين عدد كبير من الفنانون المشاركون منهم أحمد خالد صالح ومريم الخشت ومحمد التاجى وميمى جمال، وآخرون.

وتخوض الشربيني حالياً بطولة مسلسل "آخر دور"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أحد المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 12 حلقة، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.



حسن ابو الروس ودينا الشربيني



دينا الشربيني فى أحدث ظهور