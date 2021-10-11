شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات فن الفلامنكو على الطريقة الإسبانية بأوبرا القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فرقة فلامنكو دى مدريد الإسبانية التي تعد أحد أشهر فرق فن الفلامنكو في العالم كأول فرقة أجنبية زائرة فى الموسم الجديد لتقديم عرض فيستا فلامنكا لمدة خمسة ليالى تبدأ الثامنة مساء الخميس ، الجمعة ، السبت 14، 15، 16 اكتوبر على مسرح النافورة والثلاثاء ، الأربعاء 19 ، 20 على مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية" وذلك بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة.

العرض إنتاج ماهر ذكرى وصمم رقصاته فرانسيسكو جيريرو ومن إخراج لوتشيانو رويز ويضم مجموعة من العروض الخاصة بالفرقة والتي تروى حكايات فن الفلامنكو وتجمع بين الرقصات والموسيقى والأغاني وتتميز بالإبهار والتنوع والحيوية وتبرز التناغم الجسدي والذهني للعارضين عاكسة طابع هذا الفن الذي نشأ فى جنوب إسبانيا نتاج تركيبة إجتماعية خاصة ثم تطور فى القرن الثامن عشر حتى وصل إلى شكله الحالي.

فرقة فلامنكو دى مدريد تأسست عام 2001 كفرقة مستقلة ثم تحولت الى مؤسسة ثقافية فى نوفمبر 2009 تضم مجموعة من أشهر مصممى ومدربى الإستعراضات الذين قامو بتأهيل أكثر من 200 عارض و50 موسيقى بهدف إحياء والحفاظ على الشكل الكلاسيكى للرقص الأسبانى والبروليرو الذى يعد جزء أصيل من تاريخ الفنون فى إسبانيا، طافت الفرقة مختلف دول العالم فى جولات فنية ناجحة منها إيطاليا، سويسرا، استونيا، رومانيا، الصين، ألمانيا، البرازيل ، المكسيك ، بنما ، البرتغال والأرجنتين كما شاركت فى مسابقات ومهرجانات عالمية منها مهرجان بكين الدولى وحصلت على جوائز عديدة منها جائزة خاصة من وزارة الثقافة الصينية عام 2001 ، شهادة تقدير من وزارة الثقافة المصرية عام 2005، جائزة خاصة من جامعة الصين 2006 ، الدرع المصرى من وزارة الثقافة عام 2007 تقديراً لعروضهم المتميزة بدار الأوبرا.