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عمرو بدير يطرح كليب "بنات حوا" بمشاركة حمدى الميرغنى وأوس وأوس وتوتا

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القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نجوم الكوميديا والغناء الشباب في أغنية "بنات حوا" للمطرب الشاب عمرو بدير وطرحها مؤخرًا، حيث شارك في الأغنية المصورة كل من الفنانين: محمد ثروت ، محمد على رزق ، عمرو عبد العزيز ، حسام داغر ، محمد عز ، حمدى الميرغنى ، اوس اوس  ، توتا  ،اسلام ابراهيم  ، محمود الليثي  ، طونى ماهر ، وفريق بلاك تيما ( أمير صلاح الدين ومحمد عبده وبحر ) بالإضافة لجيلان علاء ومصطفي عبد السلام وحسن عبد الله وأشرف وليد ووليد حيدر ومحمد عثمان قائد فريق " أيامنا الحلوة " .

عمرو كمال بدير واوس اوس
عمرو كمال بدير واوس اوس

 

نجوم الكوميديا والغناء يشاركون في الاغنية
نجوم الكوميديا والغناء يشاركون في الاغنية

" بنات حوا " غناء عمرو بدير ، وكلمات أحمد حلمى ، والحان كريم البغدادي ، وتوزيع دودز وهندسة صوتية وميكساج وماستر شنكور ، واخراج كريم يحيى .

حمدي الميرغني وتوتا واوس اوس
حمدي الميرغني وتوتا واوس اوس

عمرو بدير مطرب بفرقة "أيامنا الحلوة " ومن مؤسسيها بقيادة المايسترو محمد عثمان ، وقدم أكثر من 250 حفلة مع فرقته وشارك في برنامج " صاحبة السعادة " مع الفنانة الكبيرة اسعاد يونس، وهو خريج مركز الابداع الفني للمخرج خالد جلال. 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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