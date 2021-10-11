أبرز النجوم المقرر حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر لاستقبال فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ من المقرر أن يُقام حفل الافتتاح 14 أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.

وتضم قائمة الحضور كوكبة من نجوم الفن المصريين، إذ من المقرر أن يحضر: "يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وأنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد".

كما يحضر "أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، وسيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدى الأتربي، يسرا االلوزي، هدى المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد".

ومن بين النجوم والصناع المقرر حضورهم "جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم".

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح سيشهد تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة "الأكشن" في مصر.