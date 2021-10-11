برعاية "الخليج 365".. 135 صورة مشاركة في معرض "الجونة السينمائي" وإعلان 3 فائزين

محمد اسماعيل - القاهرة - يُقيم موقع "الخليج 365" معرضًا فوتوغرافيًا يضم 135 صورة توثق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الأربع السابقة، وذلك على هامش فعاليات المهرجان في دورته الخامسة، والمقرر انطلاقه 14 أكتوبر الجاري، فضلًا عن إعلان أسماء ثلاثة مصورين فائزين وثقت عدساتهم أفضل صورًا للحدث الفني البارز.

وتُعرض الصور من خلال مزج تقنية العرض على شاشات بلازما، بالإضافة إلى الصور المطبوعة، وذلك لأول مرة. وتتنوع الصور المُشاركة بين توثيق أهم الفعاليات التي أقيمت خلال المهرجان من ندوات ومعارض وحفلات الافتتاح والختام، إلى جانب الصور المُلتقطة على السجادة الحمراء وجلسات التصوير الخاصة داخل الجونة.

وتكونت لجنة تحكيم المُسابقة والمعرض من ثلاثة أعضاء؛ المصور الكبير حسام دياب، مدير التحرير بوكالة "أونا للصحافة والإعلام"، المصور الكبير عادل مبارز، ورئيس شعبة المصورين الصحفيين المصور مجدي إبراهيم.

ومن المقرر عقب انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نُسخته الحالية، توزيع الجوائز للمصورين الثلاثة الفائزين في حفل خاص يُقيمه موقع الخليج 365، ويحضره مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع: (الخليج 365) و(يلّاكورة)، و(الكونسلتو) و(شيفت).

وتستعد مدينة الجونة لاستقبال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور نجوم السينما في مصر والعالم، ويُقام في الفترة ما بين 14-22 أكتوبر 2021، ومن المقرر أن تحتفل إدارة المهرجان بمرور 5 أعوام على انطلاقه.