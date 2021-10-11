سينتيا خليفة تغيب عن "الجونة السينمائي" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تغيب الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة عن حضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاقها في 14 أكتوبر الجاري.

وكشفت في بيان صحفي، أن سبب غيابها خارج عن إرادتها، إذ كانت تستعد للسفر، ولكن ارتباطها بتصوير عمل جديد بالولايات المتحدة الأمريكية غيّر خطتها، مشددة على أن العمل الذي تشارك فيه ضخم وسيجمعها بالممثل الأمريكي الشهير داني جلوفر.

ولفتت إلى أنها ستحاول بذل قصارى جهدها، لإيجاد فرصة تسافر فيها إلى الجونة وتحضر ولو ليوم واحد.

وتابعت "مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجاني المفضل لكنني سعيدة ومتحمسة للغاية لتلك الفرصة في هوليوود، لأنه حلم كبير بدأ في التحقق، سأقوم بدوري التمثيلي بجانب الممثل الأمريكي العالمي داني جلوفر، وأنها لفرصة رائعة ستنقل مسيرتي إلى العالمية".

‎وأشارت الفنانة سينتيا خليفة إلى أنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل حول دورها خلال الفترة المُقبلة.

‎وكانت قد استقرت سينتيا منذ أكثر من عام في القاهرة، وستعود لاستئناف تصوير مسلسليها "دليلك الذكي للطلاق" و"بيمبو".