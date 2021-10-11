دنيا سمير غانم تنشر صورًا لوالديها: "وحشتوني يا أنقى وأطيب ناس في الكون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورًا لوالديها الراحلين الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم، بتقنية الأبيض والأسود، على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وعلقت "وحشتوني أوي يا أغلى وأنقى وأطيب ناس في الكون.. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى يا رب وصبرنا على فراقهم".

وانهالت التعليقات التي تواسيها من نجوم الفن، ومن بينهم الفنانة هالة صدقي، التي كتبت "أصعب فترة في حياتك"، كما علق الفنان محمد عبدالرحمن، الفنانة هند عبدالحليم، الفنان مصطفى خاطر، الفنان محمد أنور.

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم ظهرت لأول مرة في احتفالية فنية عامة منذ وفاة والديها، قبل أسبوعين تقريبا، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، وتلقت التكريم الخاص باسم والديها، وسط انهيارها وبكائها، ووجهت كلمة لكل من ساندها مؤكدة أن دعوات الجمهور ومساندة من حولها وحبهم لسمير ودلال كانوا ضمن أسباب دعمها نفسيا هي وشقيقتها إيمي.