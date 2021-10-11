خاص| جميلة عوض: لن أقبل بعريس يشترط عدم التمثيل.. وأنا صعبة في اختيار شريك حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

على غرار "دليلة" بطلة "عروستي"، سأل "الخليج 365" الفنانة جميلة عوض التي لعبت الشخصية بالفيلم، هل سوف تتبع نفس الاختبارات التي قامت بها "دليلة" قبل أن توافق على عريس تقدم للارتباط بها؟

أكدت جميلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها ترى نفسها أصعب من الشخصية التي أدتها في العمل، موضحة "هيبقى فيه شروط كتير واختبارات كتير، أنا أساسا صعبة، شروط دليلة ولا حاجة انا أصعب"، مشددة على أنها لن تسمح لنفسها بالجلوس مع شخص يطلب منها أن تترك العمل بالتمثيل.

وتابعت "لأ ده مع نفسه أساسا، مفكرش اقعد مع حد ممكن يقولي كده".

وأشارت جميلة إلى انتظارها طرح فيلم "المحكمة" في دور العرض السينمائي، وعن أيهما أصعب "عروستي" أم "المحكمة"، قالت "المحكمة عدد أيامه أقل بس هو الأصعب، (عروستي) كنت مستمتعة بزمايلي وكنت على طبيعتي أكتر، المحكمة الدور بتاعه صعب".

"عروستي" بطولة أحمد حاتم، محمود البزاوي، صابرين، زينب غريب، مروان يونس، ندى أكرم.